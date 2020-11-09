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ЕС осудил массовые задержания протестующих в Беларуси

Понедельник 09 ноября 2020 10:52
ЕС осудил массовые задержания протестующих в Беларуси
Фото: Петер Стано (mzv.sk)
Автор: Андрей Козловский

Спикер Европейского Союза по вопросам внешней политики Петер Стано отреагировал на новые массовые задержания мирных протестующих в Беларуси в воскресенье. Он также подчеркнул, что ЕС поддерживает белорусский народ.

Об этом Петер Стано написал на своей странице в Twitter.

"В Минувшее воскресенье в Минске было снова арестовано более 1000 мирных протестующих. ЕС осуждает это грубое нарушение основных прав человека и репрессии, которые продолжаются. ЕС продолжит поддерживать законные призывы белорусского народа к демократическим переменам", - сообщил Стано.

Напомним, вчера днем в Минске прошел Марш народовластия, власти стягивали специальную технику в город, а также закрыли несколько станций метро.

После этого правозащитный центр "Вясна" сообщил, что в Беларуси задержали 1002 человека, которые принимали участие в Марше народовластия.

Также РБК-Украина сообщало, что Министерство иностранных дел Канады ввело санкции против 13 белорусских чиновников. Санкции введены против чиновников, которых ранее Европейский союз внес в санкционный список.

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