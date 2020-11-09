ЄС засудив масові затримання протестувальників у Білорусі

Фото: Петер Стано (mzv.sk)

Речник Європейського Союзу із питань зовнішньої політики Петер Стано відреагував на нові масові затримання мирних протестувальників у Білорусі цієї неділі. Він також наголосив, що ЄС підтримує білоруський народ.

Про це Петер Стано написав на своїй сторінці у Twitter.

"Минулої неділі в Мінську було знову заарештовано понад 1000 мирних протестувальників. ЄС засуджує це грубе порушення основних прав людини та репресії, що тривають. ЄС продовжить підтримувати законні заклики білоруського народу до демократичних змін", - повідомив Стано.

Нагадаємо, вчора вдень у Мінську пройшов Марш народовладдя, влада стягувала спеціальну техніку в місто, а також закрила кілька станцій метро.

Після цього правозахисний центр "Вясна" повідомив, що у Білорусі затримали 1002 особи, які брали участь у Марші народовладдя.

Також РБК-Україна повідомляло, що Міністерство закордонних справ Канади ввело санкції проти 13 білоруських чиновників. Санкції введені проти чиновників, яких раніше Європейський союз вніс у санкційний список.