ЕС осудил голосование в Крыму по поправкам в конституцию РФ

Фото: флаги Евросоюза (csamir.com)

ЕС не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией

Европейский союз осуждает проведение голосования по поправкам в Конституцию России на крымском полуострове. В ЕС отмечают, что проведение голосования является нарушением международного права.

Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине.

"ЕС осудил участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации жителей территорий, неподконтрольных украинским властям, и которым выборочно были выданы российские паспорта вопреки духу минских соглашений", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ЕС не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией и остается непреклонным в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Напомним, сегодня в России вступила в силу обновленная Конституция с поправками.

Как заявили в МинВОТ, жителей оккупированного Донбасса с российскими паспортами возили в РФ для участия в голосовании.

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Автор: РБК-Украина