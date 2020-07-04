ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЕС осудил голосование в Крыму по поправкам в конституцию РФ

Новости » Политика     04.07.2020 - 16:34
ЕС осудил голосование в Крыму по поправкам в конституцию РФ
Фото: флаги Евросоюза (csamir.com)

ЕС не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией

Европейский союз осуждает проведение голосования по поправкам в Конституцию России на крымском полуострове. В ЕС отмечают, что проведение голосования является нарушением международного права.

Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине.

"ЕС осудил участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации жителей территорий, неподконтрольных украинским властям, и которым выборочно были выданы российские паспорта вопреки духу минских соглашений", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ЕС не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией и остается непреклонным в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Напомним, сегодня в России вступила в силу обновленная Конституция с поправками.

Как заявили в МинВОТ, жителей оккупированного Донбасса с российскими паспортами возили в РФ для участия в голосовании.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ЕвросоюзРоссийская ФедерацияКрымКонституция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь