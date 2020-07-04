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ЄС засудив голосування в Криму за поправки до конституції РФ

Новини » Політика     04.07.2020 - 16:34
ЄС засудив голосування в Криму за поправки до конституції РФ
Фото: прапори Євросоюзу (csamir.com)

ЄС не визнає незаконною анексії Криму і Севастополя Росією

Європейський союз засуджує проведення голосування щодо поправок до Конституції Росії на кримському півострові. В ЄС зазначають, що проведення голосування є порушенням міжнародного права.

Про це йдеться в заяві представництва ЄС в Україні.

"ЄС засудив участь у голосуванні за поправки до Конституції Російської Федерації жителів територій, непідконтрольних владі, і яким вибірково були видані російські паспорти всупереч духу мінських угод", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що ЄС не визнає незаконною анексією Криму і Севастополя Російською Федерацією і залишається непохитним у підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

Нагадаємо, сьогодні в Росії набула чинності оновлена Конституція з поправками.

Як повідомили в МінТОТ, жителів окупованого Донбасу з російськими паспортами возили в РФ для участі в голосуванні.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ЕвросоюзРосійська ФедераціяКримКонституция
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