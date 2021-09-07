UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ЕС осудил арест Джелялова и крымских татар: Россия должна их немедленно освободить

Автор: Дмитрий Кузнецов

Евросоюз отреагировал на арест замглавы Меджлиса Наримана Джелялова и четырех крымских татар. В ЕС назвали действия российских властей в оккупированном Крыму незаконными и призвали Россию немедленно освободить всех политических заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря ЕС по иностранным делам.

"Европейский Союз осуждает обыски в незаконно аннексированном Россией Крыму, в результате которых были задержаны пять лидеров крымских татар", - говорится в заявлении.

В Евросоюзе назвали задержания крымских татар политически мотивированными и незаконными. "ЕС не признает применение российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные украинцы будут незамедлительно освобождены", - подчеркивается в сообщении.

РБК-Украина рассказывало о том, что Джелялова и других четырех крымских татар подозревают в "диверсии".

Также РБК-Украина сообщало о том, что в Украине убеждены в том, что Джелялова задержали через участие в саммите Крымской платформы.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзКрымРоссийская Федерация