ЕС осудил арест Джелялова и крымских татар: Россия должна их немедленно освободить

Евросоюз отреагировал на арест замглавы Меджлиса Наримана Джелялова и четырех крымских татар. В ЕС назвали действия российских властей в оккупированном Крыму незаконными и призвали Россию немедленно освободить всех политических заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря ЕС по иностранным делам.

"Европейский Союз осуждает обыски в незаконно аннексированном Россией Крыму, в результате которых были задержаны пять лидеров крымских татар", - говорится в заявлении.

В Евросоюзе назвали задержания крымских татар политически мотивированными и незаконными. "ЕС не признает применение российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные украинцы будут незамедлительно освобождены", - подчеркивается в сообщении.