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ЄС оштрафував TikTok на 345 млн євро через порушення щодо персональних даних дітей

Фото: Європейський союз оштрафував TikTok на 345 млн євро (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

TikTok був оштрафований на 345 млн євро за порушення законів про конфіденційність щодо обробки персональних даних дітей у Європейському Союзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Уповноважений із захисту даних Ірландії (DPC) заявив, що TikTok порушив низку законів Європейського Союзу щодо конфіденційності даних в період з 31 липня 2020 року по 31 грудня 2020.

Зазначаєтся, що це перший випадок коли китайський додаток отримав догану від головного регулятора в Євросоюзі для багатьох провідних світових технологічних компаній.

Представник TikTok заявив, що він не згоден із таким рішенням, зокрема з розміром штрафу. Він зазначив, що критика не актуальна, адже компанія запровадила відповідні заходи ще до початку розслідування DPC у вересні 2021 року.

В компанії додали, що планують додатково оновити свої матеріали щодо конфіденційності, щоб зробити різницю між публічними та приватними обліковими записами більш чіткими.

DPC дав TikTok три місяці, щоб привести всю обробку у відповідність із виявленими порушеннями.

Заборона TikTok

У низці країн цього року заговорили про заборону TikTok. Обмежити використання соцмережі планують у Британії, Австралії, Ірландії, Нідерландах та інших країнах. Зокрема штат Монтана став першим у США, який заборонив популярний додаток для коротких відео.

Крім того, у деяких західних країнах вводять заборону на використання TikTok державними службовцями.

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