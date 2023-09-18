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ЕС оштрафовал TikTok на 345 млн евро из-за нарушений персональных данных детей

Фото: Европейский союз оштрафовал TikTok на 345 млн евро (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

TikTok был оштрафован на 345 млн евро из-за нарушение законов о конфиденциальности по обработке персональных данных детей в Европейском Союзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Уполномоченный по защите данных Ирландии (DPC) заявил, что TikTok нарушил ряд законов Европейского Союза по конфиденциальности данных в период с 31 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Отмечается, что это первый случай, когда китайское приложение получило выговор от главного регулятора в Евросоюзе для многих ведущих мировых технологических компаний.

Представитель TikTok заявил, что он не согласен с таким решением, в том числе с размером штрафа. Он отметил, что критика не актуальна, ведь компания ввела соответствующие меры еще до начала расследования DPC в сентябре 2021 года.

В компании добавили, что планируют дополнительно обновить свои материалы по конфиденциальности, чтобы сделать разницу между публичными и частными учетными записями более четкими.

DPC дал TikTok три месяца, чтобы привести всю обработку в соответствие с выявленными нарушениями.

Запрет TikTok

В ряде стран в этом году заговорили о запрете TikTok. Ограничить использование соцсети планируется в Британии, Австралии, Ирландии, Нидерландах и других странах. В частности штат Монтана стал первым в США, запретившим популярное приложение для коротких видео.

Кроме того, в некоторых западных странах вводится запрет на использование TikTok государственными служащими.

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