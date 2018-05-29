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Интервью

ЕС оштрафовал Австрию на 26,8 млн евро за манипуляцию о задолженности

НовостиПолитика    29.05.2018 - 18:13
Фото: иллюстративное фото (pixabay.com)
Фото: иллюстративное фото (pixabay.com)

Штраф связан с ложным представлением государственных долговых данных в 2012 и 2013 годах

Совет Европейского Союза (ЕС) наложил на Австрию штраф в размере 26,82 миллиона евро за манипуляции с данными о задолженности в земле Зальцбург (Land Salzburg). Об этом говорится в сообщении на сайте Рады.

Как сообщается, штраф связан с ложным представлением государственных долговых данных в 2012 и 2013 годах и следует за расследованием, начатым Еврокомиссией в мае 2016 года.

Так, расследование выявило серьезную небрежность в трех австрийских государственных организациях: Государственном суде аудита, Государственном департаменте и государственном правительстве Зальцбурга. Еврокомиссия обнародовала отчет в феврале 2017 года.

"Государственные структуры не смогли обеспечить надлежащий контроль сбора данных и процедуры отчетности данных. Это позволило бюджетной единице вводить в заблуждение и скрывать финансовые операции. Это привело к предоставлению Австрией в Евростат неверных данных относительно государственного управления в 2012 и 2013 годах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это уже второй штраф, который был наложен по манипулированию данными в рамках системы фискального надзора ЕС. Первый был наложен на Испанию в июле 2015 года.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 мая 2018 года в Испании Партия социалистов инициировала вотум недоверия правительства Мариано Рахоя после вынесения приговоров по резонансному коррупционному делу.

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Теги публикации: Евросоюз, Австрия, штраф  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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