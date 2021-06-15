ЄС визначив принципи нової стратегії щодо Росії, - Боррель

Нова зовнішньополітична стратегія Європейського союзу у відносинах з Росією містить три принципи: відштовхувати, стримувати та взаємодіяти. Вона підготовлена до саміту ЄС , який відбудеться в Брюсселі 24-25 червня.

Детальну концепцію Боррель представить пізніше. Він також повторив слова американського президента Джо Байдена, який сказав, що відносини з Росією знаходяться на найнижчому рівні за період після Холодної війни.

Глава європейської зовнішньої політики додав, що буде нелегко їх поліпшити, тому що перспективи "не блискучі".

"Ми маємо відштовхувати, ми маємо стримувати, і ми маємо взаємодіяти водночас", - зазначив дипломат.