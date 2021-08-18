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В ЕС опасаются усиления позиций России и Китая в Афганистане

Автор: Анастасия Рокитна

Главы нескольких комитетов Европарламента призвали Евросоюз разработать новую стратегию по Афганистану. Они обеспокоены последними событиями в Афганистане, где власть захватил "Талибан".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление евродепутатов.

Совместное заявление сделали председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер, председатель комитета по развитию Томас Тобе и глава делегации по связям с Афганистаном Пятрас Ауштрявичюс.

"ЕС необходимо разработать новую стратегию по Афганистану и региону с учетом новых обстоятельств, учитывая то, что Россия и Китай быстро попытаются заполнить политический вакуум. В частности, следует призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане", - сказано в заявлении.

Также необходимо срочно способствовать безопасному выезду из Афганистана иностранцев и граждан, желающих покинуть страну, подчеркнул евродепутаты.

Напомним, Джонсон и Байден договорились провести виртуальную встречу G7 из-за ситуации в Афганистане.

Отметим, Евросоюз назвал условия для сотрудничества с "Талибаном".

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