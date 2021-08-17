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Евросоюз назвал условия для сотрудничества с "Талибаном"

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Нидерланды, Вторник 17 августа 2021 19:56
Евросоюз назвал условия для сотрудничества с "Талибаном" Фото: Евросоюз назвал при каких условиях будет сотрудничать с "Талибаном" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз продолжит сотрудничество с властями Афганистана после ее захвата "Талибаном" лишь при определенных условиях. Радикальное движение обязано соблюдать основные права всех местных жителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Среди основных требований от Европейского союза к радикальному движению в Афганистане:

  • соблюдение уважения к правам афганцев, в том числе женщин, молодежи и лиц, принадлежащих к меньшинствам;
  • соблюдение международных обязательств;
  • борьба с коррупцией на территории страны;
  • предотвращение использования территории страны террористическими организациями.

По словам главы европейской дипломатии Жозеп Борреля, ЕС продолжит оказывать помощь афганскому народу из-за ухудшения гуманитарной ситуации в стране.

"ЕС также будет поддерживать соседей Афганистана в преодолении негативных последствий, которых следует ожидать от растущего потока беженцев и мигрантов", - добавил Боррель.

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Евросоюз Талибан Афганистан
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