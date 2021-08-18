В ЄС побоюються посилення позицій Росії і Китаю в Афганістані

Голови кількох комітетів Європарламенту закликали Євросоюз розробити нову стратегію щодо Афганістану. Вони стурбовані останніми подіями в Афганістані, де владу захопив "Талібан".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву євродепутатів.

Спільну заяву зробили голова комітету Європарламенту у закордонних справах Девід Макаллістер, голова комітету з розвитку Томас Тобе і голова делегації зі зв'язків з Афганістаном Пятрас Ауштрявічюс.

"ЄС необхідно розробити нову стратегію щодо Афганістану і регіону з урахуванням нових обставин, враховуючи те, що Росія і Китай швидко спробують заповнити політичний вакуум. Зокрема, слід закликати Пакистан, Іран та Індію зіграти конструктивну роль в Афганістані", - сказано в заяві.

Також необхідно терміново сприяти безпечному виїзду з Афганістану іноземців та громадян, які бажають покинути країну, підкреслив євродепутати.