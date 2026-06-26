ЄС оновить правила для українців: деяким чоловікам можуть відмовити у захисті

Євросоюз готує нові правила для українців, які залишили країну після початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова єврокомісара з внутрішніх справ і міграції Магнуса Бруннера на брифінгу у Брюсселі.
Європейська комісія подала до Ради ЄС пропозицію продовжити дію Директиви про тимчасовий захист для українців ще на рік.
"Ми презентуємо сьогодні пропозицію продовжити захист ще на один рік", - заявив Магнус Бруннер на брифінгу у Брюсселі.
Якщо Рада ЄС підтримає пропозицію, термін дії захисту подовжать до 4 березня 2028 року.
Разом із продовженням Єврокомісія пропонує запровадити обмеження для певної категорії чоловіків.
"Пропозиція вбачає, що тимчасовий захист не даватиметься новоприбулим особам, яким не дозволено виїжджати з України у зв'язку із військовими зобов'язаннями", - пояснив єврокомісар.
Тобто чоловіки, яким законодавство України забороняє виїзд за кордон, не зможуть отримати тимчасовий захист у Євросоюзі.
Нагадаємо, раніше Рада Європи закликала не примушувати українських біженців повертатись додому, наголосивши, що повернення залишається небезпечним. тимчасового захисту.
Тим часом у Данії запропонували анулювати дозволи на проживання для частини українців. Ця ініціатива стала частиною ширшої дискусії в Євросоюзі про перегляд умов перебування біженців.