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ЕС обновит правила для украинцев: некоторым мужчинам могут отказать в защите

11:32 26.06.2026 Пт
2 мин
Одну из категорий мужчин могут исключить из-под временной защиты
aimg Елена Чупровская
Фото: ЕС принимает решение о защите украинцев до 2028 года (Getty Images)

Евросоюз готовит новые правила для украинцев, покинувших страну после начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера на брифинге в Брюсселе.

Защиту продлят до 2028 года

Европейская комиссия подала Совету ЕС предложение продлить действие Директивы о временной защите для украинцев еще на год.

"Мы представим сегодня предложение продлить защиту еще на один год", - заявил Магнус Бруннер на брифинге в Брюсселе.

Если Совет ЕС поддержит предложение, срок действия защиты будет продлен до 4 марта 2028 года.

Для кого сделают исключение

Вместе с продолжением Еврокомиссия предлагает ввести ограничения для определенной категории мужчин.

"Предложение усматривает, что временная защита не будет даваться вновь прибывшим лицам, которым не разрешено выезжать из Украины в связи с военными обязательствами", - пояснил еврокомиссар.

То есть мужчины, которым законодательство Украины запрещает выезд за границу, не смогут получить временную защиту в Евросоюзе.

Напомним, ранее Совет Европы призывал не заставлять украинских беженцев возвращаться домой, подчеркнув, что возвращение остается опасным. временной защиты.

Тем временем в Дании предложили аннулировать разрешения на проживание для части украинцев. Эта инициатива стала частью более широкой дискуссии в Евросоюзе о пересмотре условий пребывания беженцев.

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