Повертатися небезпечно. У Раді Європи закликали зберегти захист для українців
Європейським країнам не слід передчасно згортати заходи підтримки та механізми тимчасового захисту для мільйонів українських біженців.
Про це заявив комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті, повідомили РБК-Україна в Office of the Council of Europe Commissioner for Human Rights.
Комісар висловив серйозне занепокоєння через активні дискусії в Європі щодо скорочення соціальної допомоги та обмеження доступу до статусу тимчасового захисту для окремих категорій громадян, зокрема чоловіків призовного віку.
За його словами, виведення людей з-під колективного захисту без надійного соціального фундаменту занурить мільйони українців у правову невизначеність та злидні, а також змусить їх повертатися до небезпечних умов проти власної волі.
О'Флаерті наголосив, що кількість постраждалих серед цивільних у 2025-2026 роках досягла найвищого рівня, а ракетні та дронові атаки РФ продовжують вражати об'єкти по всій Україні, включаючи західні регіони.
У зв'язку з цим комісар надав країнам-учасницям такі ключові рекомендації:
- Забезпечити безперервність захисту: продовжувати дію статусів чи надавати альтернативні правові варіанти проживання.
- Уникати штучного тиску: утриматися від урізання виплат та створення адміністративних перешкод, які змушують людей залишати країну перебування.
- Гарантувати захист без дискримінації: не обмежувати права в залежності від статі, працевлаштування чи тривалості проживання, а також враховувати потреби вразливих груп.
- Зберегти доступ до систем надання притулку: під час перегляду колективних програм надавати біженцям можливість проходити індивідуальні процедури притулку.
Захист українців у Європі
Нагадаємо, у березні 2022 року Європейський Союз ввів дію Директиви про тимчасовий захист для підтримки українських біженців. Спочатку статус надавався на один рік, проте згодом його неодноразово продовжували через бойові дії.
Востаннє термін дії колективного захисту офіційно продовжили до березня 2027 року.
Європейська комісія вже готує нову офіційну пропозицію щодо врегулювання статусу українських біженців з березня 2027 року, на основі якої Рада ЄС прийматиме остаточне рішення.
У Брюсселі запевняють, що підтримка залишається непохитною, а майбутні зміни будуть спрямовані виключно на допомогу Україні та її громадянам.
Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.