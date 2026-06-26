Повертатися небезпечно. У Раді Європи закликали зберегти захист для українців

Європейським країнам не слід передчасно згортати заходи підтримки та механізми тимчасового захисту для мільйонів українських біженців.

Про це заявив комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті, повідомили РБК-Україна в Office of the Council of Europe Commissioner for Human Rights.

Комісар висловив серйозне занепокоєння через активні дискусії в Європі щодо скорочення соціальної допомоги та обмеження доступу до статусу тимчасового захисту для окремих категорій громадян, зокрема чоловіків призовного віку.

За його словами, виведення людей з-під колективного захисту без надійного соціального фундаменту занурить мільйони українців у правову невизначеність та злидні, а також змусить їх повертатися до небезпечних умов проти власної волі.

О'Флаерті наголосив, що кількість постраждалих серед цивільних у 2025-2026 роках досягла найвищого рівня, а ракетні та дронові атаки РФ продовжують вражати об'єкти по всій Україні, включаючи західні регіони.

У зв'язку з цим комісар надав країнам-учасницям такі ключові рекомендації: