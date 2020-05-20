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В ЕС окончательно одобрили выделение 1,2 млрд евро помощи Украине

Новости » Финансовый кризис 2020     20.05.2020 - 15:55
В ЕС окончательно одобрили выделение 1,2 млрд евро помощи Украине
Фото: проведение дезинфекции (РБК-Украина)

Совет ЕС одобрил выделение макрофинансовой помощи 10 странам

Совет Европейского союза окончательно одобрил выделение 3 млрд евро макрофинансовой помощи 10 странам для преодоления последствий пандемии коронавируса. Украина также получит финансовую помощь от Евросоюза.

Об этом сообщили в пресс-центре Совета ЕС.

Так, Совет ЕС согласовал выделение макрофинансовой помощи для борьбы с последствиями коронавируса 10 странам с официально признанной перспективой членства, а также странам-соседям. Украина получит от Европейского союза помощь в размере 1,2 млрд евро, что составляет почти половину от общего бюджета программы поддержки.

"Вместе с поддержкой от МВФ, эти средства помогут улучшить макрофинансовую стабильность и позволят странам высвобождать ресурсы на защиту граждан и смягчения негативных последствий пандемии коронавируса", - заявили в Совете ЕС.

Также макрофинансовую помощь от ЕС получат Тунис (600 млн евро), Босния и Герцеговина (250 млн), Иордания (200 млн), Албания (180 млн), Северная Македония (160 млн), Грузия (150 млн), Молдова (100 млн), Косово (100 млн) и Черногория (60 млн).

Напомним, 15 мая выделение макрофинансовой помощи для преодоления последствий пандемии поддержали в Европейском парламенте. Пакет макрофинансовой помощи поддержали 547 евродепутатов. Окончательное решение оставалось за Советом ЕС.

Как писало РБК-Украина, предложение о выделении пакета макрофинансовой помощи для преодоления последствий коронакризиса выразили в Европейской комиссии. Предложение было поддержано Советом ЕС и отправлено на рассмотрение Европарламента.

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины УкраинафинансыСовет ЕвропыКоронавирус
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