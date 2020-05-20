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У ЄС остаточно схвалили виділення 1,2 млрд євро допомоги Україні

Новини » Фінансова криза 2020     20.05.2020 - 15:55
У ЄС остаточно схвалили виділення 1,2 млрд євро допомоги Україні
Фото: проведення дезінфекції (РБК-Україна)

Рада ЄС схвалила виділення макрофінансової допомоги 10 країнам

Рада Європейського союзу остаточно схвалила виділення 3 млрд євро макрофінансової допомоги 10 країнам для подолання наслідків пандемії коронавірусу. Україна також отримає фінансову допомогу від Євросоюзу.

Про це повідомили у прес-центрі Ради ЄС.

Так, Рада ЄС погодила виділення макрофінансової допомоги для боротьби з наслідками коронавірусу 10 країнам з офіційно визнаною перспективою членства, а також країнам-сусідам. Україна отримає від Європейського союзу допомогу в розмірі 1,2 млрд євро, що складає майже половину від загального бюджету програми підтримки.

"Разом із підтримкою від МВФ, ці кошти допоможуть покращити макрофінансову стабільність та дозволять країнам вивільняти ресурси на захист громадян та пом’якшення негативних наслідків пандемії коронавірусу", - заявили в Раді ЄС.

Також макрофінансову допомогу від ЄС отримають Туніс (600 млн євро), Боснія та Герцеговина (250 млн), Йорданія (200 млн), Албанія (180 млн), Північна Македонія (160 млн), Грузія (150 млн), Молдова (100 млн), Косово (100 млн) та Чорногорія (60 млн).

У ЄС остаточно схвалили виділення 1,2 млрд євро допомоги Україні

Нагадаємо, 15 травня виділення макрофінансової допомоги для подолання наслідків пандемії підтримали у Європейському парламенті. Пакет макрофінансової допомоги підтримали 547 євродепутатів. Остаточне рішення залишалося за Радою ЄС.

Як писало РБК-Україна, пропозицію про виділення пакету макрофінансової допомоги для подолання наслідків коронакризи висловили у Європейській комісії. Пропозиція була підтримана Радою ЄС та відправлена на розгляд Європарламенту.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України УкраїнафінансиРада ЄвропиКоронавірус
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