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ЕС может ограничить цены на газ на случай перебоев поставок из России, - Bloomberg

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Брюссель, Воскресенье 15 мая 2022 11:53
ЕС может ограничить цены на газ на случай перебоев поставок из России, - Bloomberg Фото: Цены на газ в Европе могут быть ограничены из-за России (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Европейский союз может ограничить цены на природный газ, чтобы избежать высоких затрат, если Россия значительно ограничит или перекроет поставки. Еврокомиссия планирует меры вмешательства на энергетическом рынке в рамках пакета мер по замене импорта российского газа после вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно проекту документа, Еврокомиссия намерена рекомендовать договориться об общих принципах, чтобы подготовиться к региональной или общеевропейской чрезвычайной ситуации, когда газовые рынки больше не могут соответствовать спросу и предложению. Меры должны быть временными и не применяться после начала июня 2023 года.

Обеспокоенность по поводу поставок газа оказывает давление на европейские энергетические рынки, поскольку Москва отвечает на меры ЕС своими собственными ограничениями против некоторых газовых компаний в регионе. Неопределенность в отношении того, как импортеры из ЕС должны платить за российский газ, чтобы избежать нарушения санкций, также была проблемой в течение нескольких недель.

Введение максимальной регулируемой цены в чрезвычайной ситуации будет ограничено ее продолжительностью, а рыночная цена должна использоваться как можно дольше, говорится в проекте комиссии. Документ все еще может измениться до принятия, запланированного на 18 мая.

"Одной из возможностей было бы ограничить ценообразование во время этого сценария срыва, ограничив цену на европейских газовых биржах, но такой ценовой потолок в целом может быть введен по-разному и может вмешаться на разных уровнях цепочки создания стоимости газа", - говорится в документе комиссии.

Напомним, по данным Совета экономического анализа Франции, полный запрет на импорт энергоресурсов из России может в среднем привести к потере валового национального дохода стран ЕС в размере 0,2-0,3%. Это составляет 100 евро на взрослого человека.

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