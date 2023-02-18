ЄС оголосив про відправку до Вірменії місії зі 100 спостерігачів

Про це вона повідомила за підсумками зустрічі із прем'єром Вірменії Ніколою Пашиняном. Глава Єврокомісії зазначила, що Брюссель – відданий партнер Єревана.

"Наступного тижня ЄС відправить місію зі 100 осіб, яка сприятиме миру та стабільності. Ми вітаємо прогрес, досягнутий шляхом демократичних реформ, і розвиватимемо потенціал нашого плану економічних інвестицій", - йдеться в повідомленні.

Глави МЗС країн Євросоюзу ухвалили рішення про відряджання до Вірменії нової місії цивільних спостерігачів у січні. У Єревані вважають такий крок страховкою від нової ескалації з Азербайджаном.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Вірменія попросила президента Франції Еммануеля Макрона очолити мирні переговори з Азербайджаном. Це стало викликом президенту РФ Володимиру Путіну, що свідчить про втрату контролю над регіональними союзниками.

При цьому в жовтні повідомлялося, що вірменська сторона була готова продовжити мандат російських військових у Нагірному Карабаху відразу на 10-20 років.

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