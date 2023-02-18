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ЕС объявил об отправке в Армению миссии из 100 наблюдателей

Фото: ЕС объявил об отправке в Армению миссии из 100 наблюдателей (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Евросоюз намерен отправить свою гражданскую миссию в Армению на следующей неделе. В нее войдут 100 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом она сообщила по итогам встречи с премьером Армении Николом Пашиняном. Глава Еврокомиссии отметила, что Брюссель - преданный партнер Еревана.

"На следующей неделе ЕС отправит миссию из 100 человек, способствующую миру и стабильности. Мы приветствуем прогресс, достигнутый путем демократических реформ, и будем развивать потенциал нашего плана экономических инвестиций", - говорится в сообщении.

Главы МИД стран Евросоюза приняли решение об отправке в Армению новой миссии гражданских наблюдателей в январе. В Ереване считают такой шаг страховкой от новой эскалации с Азербайджаном.

Напомним, ранее мы писали, что Армения попросила президента Франции Эммануэля Макрона возглавить мирные переговоры с Азербайджаном. Это стало вызовом президенту РФ Владимиру Путину, что свидетельствует о потере им контроля над региональными союзниками.

При этом в октябре сообщалось, что армянская сторона готова была продлить мандат российских военных в Нагорном Карабахе сразу на 10-20 лет.

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