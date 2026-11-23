Евросоюз готовит уже 22-й пакет ограничений против Москвы. Под санкции могут оказаться бывшие российские военные, банки, криптоплатформы и суда РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP World .

По информации высокопоставленного чиновника ЕС, новые санкции будут касаться криптовалютных организаций, банков и судов российского "теневого флота". Кроме того, Евросоюз планирует ввести ограничения в отношении российских спортсменов.

Собеседник издания рассказал, что последние инциденты в европейских странах ужесточили поддержку более жестких мер против Москвы. Речь идет о поджогах, попытках диверсий на объектах критической инфраструктуры и нарушении воздушного пространства. В Европе подозревают, что эти случаи могут быть связаны с Россией.

По словам чиновника, именно такие события помогли странам-членам Евросоюза сблизить позиции по ужесточению санкций.

Идея запретить выдачу виз бывшим российским комбатантам ранее вызвала сопротивление среди отдельных членов Евросоюза.

В частности, Франция и Италия выступали против полного запрета. Эти страны получают больше заявок на российские визы, а также сомневались, удастся ли на практике обеспечить выполнение такого ограничения.

Другие меры нового пакета должны усложнить России обход уже введенных санкций. В частности, ограничения для криптовалютных платформ и банков призваны закрыть финансовые каналы, которые могут использоваться для обхода запретов.

В то же время расширение санкций против танкеров "теневого флота" должно сократить нефтяные доходы России.

Отдельное направление ограничений будет касаться российских спортсменов, находящихся на территории Евросоюза.