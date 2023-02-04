ЕС официально утвердил потолки цен на нефтепродукты России

Сегодня, 4 февраля, Совет Европейского союза официально утвердил ограничения цен на нефтепродукты, происходящие или экспортируемые из России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Совета ЕС.

ЕС установили цену за баррель, по какой или ниже которой нефтепродукты из России освобождены от запрета на продажу. В частности, ограничения подействуют на:

морские перевозки нефтепродуктов в третьи страны;

техническую помощь, брокерские услуги или финансирование или финансовая помощь, связанная с морской транспортировкой нефтепродуктов в третьи страны.

Первый предельный уровень цены на нефтепродукты, продаваемые со скидкой к сырой нефти, установлен на уровне 45 долларов за баррель, а второй предельный уровень цены на нефтепродукты, продаваемые с премией к сырой нефти, установлен на уровне 100 долларов за баррель.

Уровень ограничения начнет применяться с 5 февраля 2023 года. Для судов с российскими нефтепродуктами, приобретенными и загруженными на судно до 5 февраля 2023 года и выгруженными до 1 апреля 2023 года, предусмотрен переходный период в 55 дней.