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ЕС официально утвердил потолки цен на нефтепродукты России

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Брюссель, Суббота 04 февраля 2023 15:21
ЕС официально утвердил потолки цен на нефтепродукты России Фото: ЕС официально утвердил потолки цен на нефтепродукты России (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 4 февраля, Совет Европейского союза официально утвердил ограничения цен на нефтепродукты, происходящие или экспортируемые из России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Совета ЕС.

ЕС установили цену за баррель, по какой или ниже которой нефтепродукты из России освобождены от запрета на продажу. В частности, ограничения подействуют на:

  • морские перевозки нефтепродуктов в третьи страны;
  • техническую помощь, брокерские услуги или финансирование или финансовая помощь, связанная с морской транспортировкой нефтепродуктов в третьи страны.

Первый предельный уровень цены на нефтепродукты, продаваемые со скидкой к сырой нефти, установлен на уровне 45 долларов за баррель, а второй предельный уровень цены на нефтепродукты, продаваемые с премией к сырой нефти, установлен на уровне 100 долларов за баррель.

Уровень ограничения начнет применяться с 5 февраля 2023 года. Для судов с российскими нефтепродуктами, приобретенными и загруженными на судно до 5 февраля 2023 года и выгруженными до 1 апреля 2023 года, предусмотрен переходный период в 55 дней.

Кроме того, Совет сообщил, что вернется к пересмотру механизма ограничения цен на сырую нефть в середине марта, и пересмотр будет происходить регулярно каждые два месяца.

Напомним, в Министерстве финансов США заявили, что новый потолок на нефть из России ослабит способность Путина вести войну.

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