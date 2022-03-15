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ЕС официально утвердил четвертый пакет санкций против России: список ограничений

Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз официально утвердил четвертый пакет санкций против Российской Федерации. В список ограничений попали еще больше олигархов и элиты, которые связаны с путинским режимом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского союза.

"Мы добавляем в наш список санкций еще больше олигархов и связанных с режимом элит, членов их семей и известных бизнесменов, которые вовлечены в экономических секторов, обеспечивающих существенный источник дохода для режима. Эти санкции также направлены против тех, кто играет ведущую роль в дезинформации и пропаганде, которые сопровождают войну президента Путина против украинского народа",- заявил верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

Кто попал под санкции в рамках четвертого пакета ЕС:

  • Роман Аркадьевич Абрамович;
  • Герман Борисович Хан;
  • Виктор Филиппович Рашников;
  • Алексей Викторович Кузьмичев;
  • Александр Александрович Михеев;
  • Александр Николаевич Шохин;
  • Андрей Валерьевич Рюмин;
  • Армен Сумбатович Гаспарян;
  • Артем Григорьевич Шейнин;
  • Дмитрий Евгеньевич Куликов;
  • Константин Львович Эрнст;
  • Марина Владимировна Сечина;
  • Сулейман Абусаидович Керимов;
  • Тигран Оганесович Худавердян;
  • Владимир Валерьевич Рашевский.

Какие компании попали под санкции в рамках четвертого пакета ЕС:

  • "Роснефть-Аэро"
  • AO Рособоронэкспорт"
  • АО НПО Высокоточные комплексы"
  • ПАО Курганмашзавод"
  • AO Вертолеты России"
  • ПАО Объединенная авиастроительная корпорация"
  • АО Объединенная Судостроительная Корпорация"
  • АО "Научнопроизводственная корпорация УралВагонЗавод"
  • АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького"

Какие же санкции предусматривает четвертый пакет?

  • запрет на соглашения с определенными предприятиями России в разных секторах, входящих в военно-промышленный комплекс;
  • запрет импорта стальных изделий;
  • запрещение инвестиций в российский энергетический сектор;
  • запрет на экспорт предметов роскоши, в том числе и автомобили и ювелирные изделия;
  • запрет рейтинговым агентствам Европы предоставлять услуги России и его компаниям.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США могут ввести запрет на торговлю и заблокировать международные водные пути Российской Федерации.

Война России против Украины продолжается двадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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