ЄС офіційно затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії: список обмежень

Європейський союз офіційно затвердив четвертий пакет санкцій проти Російської Федерації. До списку обмежень потрапили ще більше олігархів та еліти, які пов'язані з путінським режимом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейського союзу.
"Ми додаємо в наш список санкцій ще більше олігархів і пов'язаних з режимом еліт, членів їхніх сімей та відомих бізнесменів, які залучені до економічних секторів, що забезпечують суттєве джерело доходу для режиму. Ці санкції також спрямовані проти тих, хто відіграє провідну роль у дезінформації та пропаганді, які супроводжують війну президента Путіна проти українського народу",- заявив верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
Хто потрапив під санкції в рамках четвертого пакета ЄС:
Новина доповнюється...
Війна Росії проти України триває двадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.