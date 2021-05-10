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ЕС может одобрить четвертый пакет санкций против режима Лукашенко в ближайшие недели

Новина українською → Брюссель, Понедельник 10 мая 2021 20:18
ЕС может одобрить четвертый пакет санкций против режима Лукашенко в ближайшие недели Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Европейский союз готовит четвертый пакет санкций против режима Александр Лукашенко. Под санкции могут попасть до 50 человек.

Об этом сообщает Reuters.

По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, новый пакет санкций будет "включать ответ на все последние действия, в том числе преследования польской общины".

"Мы работаем над следующим пакетом санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели", - сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

По словам одного из дипломатов ЕС, новые санкции будут включать в себя отдельных лиц и это будет "значительный пакет".

Напомним, информация о том, что в ЕС начали подготовку четвертого пакета санкций против правящего режима в Беларуси, появилась еще в начале марта.

Отметим, в феврале Евросоюз продлил на год санкции против должностных лиц из Беларуси. Они распространяются на 88 человек, которые причастны к репрессиям и запугиванию протестующих, оппозиционных политиков и журналистов. В этом списке фигурирует и президент Александр Лукашенко.

На прошлой неделе Александр Лукашенко пригрозил Европейскому союзу проблемами в ответ на санкции.

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