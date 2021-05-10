ЄС може схвалити четвертий пакет санкцій проти режиму Лукашенка найближчими тижнями
Європейський союз готує четвертий пакет санкцій проти режиму Олександр Лукашенко. Під санкції можуть потрапити до 50 осіб.
Про це повідомляє Reuters.
За словами глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля, новий пакет санкцій буде "включати відповідь на всі останні дії, в тому числі переслідування польської громади".
"Ми працюємо над наступним пакетом санкцій, який, я сподіваюся, буде прийнятий в найближчі тижні", - сказав глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.
За словами одного з дипломатів ЄС, нові санкції включатимуть окремих осіб і це буде "значний пакет".
Нагадаємо, інформація про те, що в ЄС почали підготовку четвертого пакету санкцій проти правлячого режиму в Білорусі, з'явилася ще на початку березня.
Відзначимо, в лютому Євросоюз продовжив на рік санкції проти посадових осіб з Білорусі. Вони поширюються на 88 осіб, які причетні до репресій і залякування протестуючих, опозиційних політиків і журналістів. У цьому списку фігурує і президент Олександр Лукашенко.
Минулого тижня Олександр Лукашенко пригрозив Європейському союзу проблемами у відповідь на санкції.