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В ЕС разрешили использовать таблетки Pfizer от коронавируса

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Четверг 16 декабря 2021 21:16
В ЕС разрешили использовать таблетки Pfizer от коронавируса Фото: В ЕС одобрили таблетки Pfizer от коронавируса (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило таблетки от коронавируса компании Pfizer. Противовирусное средство от COVID-19 "Паксловид" можно будет использовать на раннем этапе после диагностирования инфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пациенты, подверженные риску развития тяжелых форм инфекции, должны начать пятидневный курс "Пакловида" как можно скорее после постановки диагноза или в течение 5 дней после появления симптомов, но не тогда, когда уже требуется дополнительный кислород.

"Совет Агентства теперь может быть использован для поддержки национальных рекомендаций по возможному использованию препарата до получения разрешения на продажу", - говорится в заявлении EMA.

EMA уже давало такие разрешения на некоторые инъекционные препараты на основе антител, поскольку правительства пытаются укрепить свой арсенал для борьбы с новым штаммом "Омикрон".

Данные, опубликованные на этой неделе, показали, что таблетки компании Pfizer были почти на 90% эффективны в предотвращении госпитализаций и смертей среди пациентов высокого риска, а последние лабораторные данные свидетельствуют о том, что препарат сохраняет свою эффективность против быстро распространяющегося штамма "Омикрон".

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