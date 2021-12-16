В ЄС дозволили використовувати пігулки Pfizer від коронавірусу

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило таблетки від коронавірусу компанії Pfizer. Противірусний засіб від COVID-19 "Паксловід" можна буде використовувати на ранньому етапі після діагностування інфекції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Пацієнти, схильні до ризику розвитку важких форм інфекції, повинні почати п'ятиденний курс "Пакловіда" якомога швидше після постановки діагнозу або протягом 5 днів після появи симптомів, але не тоді, коли вже потрібен додатковий кисень.

"Рада Агентства тепер може бути використана для підтримки національних рекомендацій щодо можливого використання препарату до отримання дозволу на продаж", - йдеться в заяві EMA.

EMA вже давало такі дозволи на деякі ін'єкційні препарати на основі антитіл, оскільки уряди намагаються зміцнити свій арсенал для боротьби з новим штамом "Омікрон".

Дані, опубліковані на цьому тижні, показали, що таблетки компанії Pfizer були майже на 90% ефективні в запобіганні госпіталізацій і смертей серед пацієнтів високого ризику, а останні лабораторні дані свідчать про те, що препарат зберігає свою ефективність проти швидко поширюється штаму "Омікрон".