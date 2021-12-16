ru ua
Чт, 16 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В ЄС дозволили використовувати пігулки Pfizer від коронавірусу

Новость на русском →
Четвер 16 грудня 2021 21:16
В ЄС дозволили використовувати пігулки Pfizer від коронавірусу Фото: в ЄС схвалили таблетки Pfizer від коронавірусу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило таблетки від коронавірусу компанії Pfizer. Противірусний засіб від COVID-19 "Паксловід" можна буде використовувати на ранньому етапі після діагностування інфекції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пацієнти, схильні до ризику розвитку важких форм інфекції, повинні почати п'ятиденний курс "Пакловіда" якомога швидше після постановки діагнозу або протягом 5 днів після появи симптомів, але не тоді, коли вже потрібен додатковий кисень.

"Рада Агентства тепер може бути використана для підтримки національних рекомендацій щодо можливого використання препарату до отримання дозволу на продаж", - йдеться в заяві EMA.

EMA вже давало такі дозволи на деякі ін'єкційні препарати на основі антитіл, оскільки уряди намагаються зміцнити свій арсенал для боротьби з новим штамом "Омікрон".

Дані, опубліковані на цьому тижні, показали, що таблетки компанії Pfizer були майже на 90% ефективні в запобіганні госпіталізацій і смертей серед пацієнтів високого ризику, а останні лабораторні дані свідчать про те, що препарат зберігає свою ефективність проти швидко поширюється штаму "Омікрон".

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Коронавірус
NEWS
Ще один банк почав нараховувати тисячу за вакцинацію
Ще один банк почав нараховувати тисячу за вакцинацію
DAILY
Заощадження на старість. Якою буде накопичувальна пенсія та кому заплатять більше
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Заощадження на старість. Якою буде накопичувальна пенсія та кому заплатять більше