В ЕС одобрили расширение санкций против России

Министры стран-членов ЕС одобрили расширение списка санкций лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Об этом сообщил в Twitter журналист Рикард Йозвяк.

Санкции связаны с российскими выборами, которые незаконно прошли в Крыму в сентябре 2019. Список санкций теперь содержит 177 человек и 44 организации.

"Министры ЕС решили ввести 7 человек под режим санкций в отношении лиц/организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины", - сообщил он.

Напомним, новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещала, что санкции против РФ сохранятся до полного выполнения Минских договоренностей.

Кроме того, комитет по иностранным делам Сената США одобрил крупный пакет санкций, направленных против России. Документом предлагается ужесточение санкций против госдолга России, а также ввести санкции против инвесторов в российские проекты по добыче сжиженного природного газа.

Добавим, в декабре правительство России расширило санкции против Украины, а также ассортимент запрещенных для импорта украинских товаров. В частности, под санкции попали девять одесских депутатов из окружения Геннадия Труханова и Владимира Галантерника.