У ЄС схвалили розширення санкцій проти Росії

Міністри країн-членів ЄС схвалили розширення списку санкцій осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Про це повідомив в Twitter журналіст Рікард Йозвяк.

Санкції пов'язані з російськими виборами, які незаконно пройшли у Криму у вересні 2019. Список санкцій тепер містить 177 осіб і 44 організації.

"Міністри ЄС вирішили ввести 7 людей під режим санкцій щодо осіб/організацій, відповідальних за підрив територіальної цілісності України", - повідомив він.

Нагадаємо, нова голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяла, що санкції проти РФ збережуться до повного виконання Мінських домовленостей.

Крім того, комітет у закордонних справах Сенату США схвалив великий пакет санкцій, спрямованих проти Росії. Документом пропонується посилення санкцій проти держборгу Росії, а також ввести санкції проти інвесторів в російські проекти з видобутку скрапленого природного газу.

Додамо, що в грудні уряд Росії розширив санкції проти України а також асортимент заборонених для імпорту українських товарів. Зокрема, під санкції потрапили дев'ять одеських депутатів з оточення Геннадія Труханова та Володимира Галантерника.