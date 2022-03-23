ЕС одобрил соглашение с Украиной по обмену засекреченной информацией, - Bloomberg

Такие данные приводит информационное агентство со ссылкой на знакомые с информацией источники.

Указано, что изначально соглашение заключается на год с возможностью продления. Как отмечает агентство, постпреды стран ЕС были проинформированы о соглашении во время встречи во вторник.

Напомним, недавно стало известно, что Украина запросила у Японии высококачественные спутниковые снимки. Которые бы помогли, благодаря отслеживанию, отражать атаки вражеских войск.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 28-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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