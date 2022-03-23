UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС одобрил соглашение с Украиной по обмену засекреченной информацией, - Bloomberg

Фото: ЕС одобрил соглашение с Украиной по обмену секретной информацией (pixabay)
Автор: Мария Кучерявец

Евросоюз одобрил соглашение с Украиной, которое позволит предоставлять Киеву засекреченную информацию. Речь идет, в частности, о спутниковых снимках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Такие данные приводит информационное агентство со ссылкой на знакомые с информацией источники.

Указано, что изначально соглашение заключается на год с возможностью продления. Как отмечает агентство, постпреды стран ЕС были проинформированы о соглашении во время встречи во вторник.

Напомним, недавно стало известно, что Украина запросила у Японии высококачественные спутниковые снимки. Которые бы помогли, благодаря отслеживанию, отражать атаки вражеских войск.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 28-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзУкраинаВойна России против Украины