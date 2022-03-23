ЄС схвалив угоду з Україною щодо обміну засекреченою інформацією, - Bloomberg

Такі дані наводить інформаційне агентство із посиланням на знайомі з інформацією джерела.

Вказано, що спочатку угода укладається на рік із можливістю продовження. Як зазначає агентство, постпреди країн ЄС були проінформовані про угоду під час зустрічі у вівторок.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Україна запросила у Японії високоякісні супутникові знімки. Які б допомогли, завдяки відстеженню, відбивати атаки ворожих військ.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 28-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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