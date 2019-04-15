ЕС одобрил реформу закона об авторском праве

Страны Европейского союза окончательно одобрили реформу законодательства о защите авторских прав, вызывавшую глубокие разногласия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

После длительного согласования позиций, большинство стран ЕС, в том числе Германия, 15 апреля проголосовали в поддержку спорной реформы. В марте депутаты Европейского парламента уже поддержали первую за последние 20 лет реформу законодательства о защите авторских прав.

Целью реформы является адаптирование законодательства к современным цифровым моделям и позаботиться о том, чтобы издательства, СМИ и работники сферы искусства получали адекватное вознаграждение за использование их продукции. Особые споры вызывали два пункта - статья 11 и статья 17.

Статья 11 предусматривает введение законодательных норм, которые обяжут Google и другие поисковые платформы платить за показ в интернете выдержек из статей и других материалов. Между тем статья 17 обязывает такие онлайн-платформы, как YouTube и Instagram платить работникам сферы искусства и другим обладателям авторских прав за распространение их песен и видео.

Для того, чтобы исключить нарушения, на такие платформы предлагают устанавить фильтры - специальное программное обеспечение, которое будет проверять контент на соблюдение новых норм защиты авторских прав уже при выгрузке контента.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Европейский парламент поддержал директиву по реформе авторского права, которая модернизирует эпоху цифровых технологий. Тогда ее поддержали 348 евродепутатов.

Также представители Евросоюза, Еврокомиссии, а также Европарламента достигли соглашения по реформе авторского права в ЕС.

Кроме того, в столице Германии Берлине прошел марш против реформыЕвропейского союза относительно авторского права.