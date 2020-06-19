ЕС одобрил продление экономических санкций против России

Лидеры стран-участниц Евросоюза одобрили продление экономических санкций против России. Решение было принято после обсуждения состояния выполнения минских соглашений.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, на сегодняшнем саммите ЕС в формате видеоконференции лидеры договорились о продлении экономических санкций против России еще на 6 месяцев.

"Решение будет оформлено в ближайшие недели", - отметил журналист.

Отметим, срок действия этих санкций истекал 31 июля. На решение о продлении уже отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Приветствую сегодняшнее политическое решение лидеров ЕС продлить на 6 месяцев секторальные санкции против России. Начиная с 2014 года, санкционная политика ЕС помогает сдерживать российскую агрессию. Санкции посылают четкий сигнал: Россия должна выполнить минские договоренности в полном объеме", - отметил он.

Напомним, накануне совет Европейского союза еще на год продлил санкции против Российской Федерации за захват украинского Крыма; данный пакет предусматривает запрет на импорт из Крыма и Севастополя товаров, инвестиции, туристические услуги, выдачу виз и поставку технологий.