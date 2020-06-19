ЄС схвалив продовження економічних санкцій проти Росії

Лідери країн-учасниць Євросоюзу схвалили продовження економічних санкцій проти Росії. Рішення було прийнято після обговорення стану виконання мінських угод.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, на сьогоднішньому саміті ЄС у форматі відеоконференції лідери домовилися про продовження економічних санкцій проти Росії ще на 6 місяців.

"Рішення буде оформлено в найближчі тижні", - зазначив журналіст.

Зазначимо, строк дії цих санкцій закінчувався 31 липня. На рішення про продовження вже відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Вітаю сьогоднішнє політичне рішення лідерів ЄС продовжити на 6 місяців секторальні санкції проти Росії. Починаючи з 2014 року, санкційна політика ЄС допомагає стримувати російську агресію. Санкції посилають чіткий сигнал: Росія має виконати мінські домовленості в повному обсязі", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні рада Європейського союзу ще на рік продовжив санкції проти Російської Федерації за захоплення українського Криму; цей пакет передбачає заборону на імпорт з Криму і Севастополя товарів, інвестиції, туристичні послуги, видачу віз та постачання технологій.