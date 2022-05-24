ЕС одобрил четвертый военный транш для Украины еще на 500 млн евро

Совет Европейского союза одобрил четвертый транш на оказание военной помощи для Украины. Его сумма составит 500 млн евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет ЕС.
Сообщается, что согласованы еще 500 млн евро на военную помощь для Украины, что доведет суммарно выделенные средства на эти цело до 2 млрд евро.
"История завтрашнего дня пишется сегодня, на полях сражений Украины. С этими 500 млн евро евро ЕС выделил в общей сложности 2 млрд евро на поддержку поставок военной техники для Вооруженных сил Украины. Эта поддержка - лишь часть усилий Европы, направленных на то, чтобы помочь Украине защитить себя. ЕС и его государства-члены полны решимости продолжать. Мы делали это с начала войны и будем продолжать до конца", - заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Также сообщается, что из нового транша 490 млн евро направят на поставку военного оборудования согласно заявкам правительства Украины. Остальные 10 млн евро - на закупку топлива, аптечек и средств индивидуальной защиты.
Отметим, предыдущие транши были согласованы 28 февраля, 23 марта и 13 апреля 2022 года.
Напомним, ранее США одобрили выделение 40 млрд долларов на помощь Украине. Позже стало известно, куда именно пойдут эти деньги.
Также сообщалось, что G7 планирует предоставить Украине грантовую помощь на 15 млрд евро.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.