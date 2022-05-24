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ЄС схвалив четвертий військовий транш для України ще на 500 млн євро

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Брюссель, Вівторок 24 травня 2022 14:33
ЄС схвалив четвертий військовий транш для України ще на 500 млн євро Фото: глава європейської дипломатії Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Рада Європейського союзу схвалила четвертий транш на надання військової допомоги для України. Його сума складе 500 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рада ЄС.

Повідомляється, що погоджено ще 500 млн євро на військову допомогу для України, що доведе сумарно виділені кошти на ці цілі до 2 млрд євро.

"Історія завтрашнього дня пишеться сьогодні, на полях битв України. З цими 500 млн євро євро ЄС виділив загалом 2 млрд євро на підтримку поставок військової техніки для Збройних сил України. Ця підтримка - лише частина зусиль Європи, спрямованих на те, щоб допомогти Україні захистити себе. ЄС і його держави-члени сповнені рішучості продовжувати. Ми робили це з початку війни і будемо продовжувати до кінця", - заявив верховний представник із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Також повідомляється, що з нового траншу 490 млн євро направлять на поставку військового обладнання відповідно до заявок уряду України. Решта 10 млн євро - на закупівлю палива, аптечок і засобів індивідуального захисту.

Зазначимо, попередні транші були узгоджені 28 лютого, 23 березня і 13 квітня 2022 року.

Нагадаємо, раніше США схвалили виділення 40 млрд доларів на допомогу Україні. Пізніше стало відомо, куди саме підуть ці гроші.

Також повідомлялося, що G7 планує надати Україні грантову допомогу на 15 млрд євро.

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