ЄС очікує участі Путіна в переговорах із Зеленським та попереджає про нові санкції

Можливі переговори у Стамбулі

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін відмовився підтримати пропозицію України, США та країн "коаліції рішучих" щодо припинення вогню, запланованого на 12 травня.

Водночас він заявив про бажання відновити мирні переговори в Стамбулі, які були перервані у 2022 році. Ці перемовини мають відбутись 15 травня.

У відповідь президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність України до діалогу, проте наголосив, що переговори можливі лише за умови, якщо Росія погодиться на припинення вогню, починаючи з 12 травня.

Згодом Зеленський заявив, що хоче одразу прямих перемовин з Путіним.

Однак наразі незрозуміло, хто представлятиме Росію - Путін поки не відповідає на пропозицію Зеленського.

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