ЕС ожидает участия Путина в переговорах с Зеленским и предупреждает о новых санкциях

Возможные переговоры в Стамбуле

Напомним, российский диктатор Владимир Путин отказался поддержать предложение Украины, США и стран "коалиции решительных" о прекращении огня, запланированного на 12 мая.

В то же время он заявил о желании возобновить мирные переговоры в Стамбуле, которые были прерваны в 2022 году. Эти переговоры должны состояться 15 мая.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины к диалогу, однако подчеркнул, что переговоры возможны только при условии, если Россия согласится на прекращение огня, начиная с 12 мая.

Впоследствии Зеленский заявил, что хочет сразу прямых переговоров с Путиным.

Однако пока непонятно, кто будет представлять Россию - Путин пока не отвечает на предложение Зеленского.

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