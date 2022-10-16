ЄС очікує прозорості від Ірану на тлі пожежі у тюрмі з політв'язнями, - Боррель

Євросоюз очікує максимальної прозорості від Ірану після пожежі у тюрмі Евін, в якій перебували політв'язні та особи з подвійним громадянством.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля у Twitter.
За словами чиновника, він провів телефонну розмову з главою МЗС Ірану Хуссейном Аміром Абдоллахіняном.
"Влада Ірану несе відповідальність за життя всіх затриманих, у тому числі правозахисників і громадян ЄС. Висловив своє найсерйозніше занепокоєння. Ми очікуємо максимальної прозорості щодо ситуації", - підкреслив Боррель за підсумками переговорів.
Нагадаємо, вчора, 15 жовтня, стало відомо, що у найбільшій тегеранській в'язниці Евін, де утримуються політичні в'язні, сталася стрілянина та пожежа. Внаслідок події постраждали вісім людей.
Така подія сталася на тлі масових антиурядових протестів в Ірані.
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