ЕС обязал фуры из России и Беларуси выехать до 16 апреля

Согласно новым санкциям Евросоюза, фурам из России и Беларуси запрещен въезд на территорию стран содружества. Те, которые еще находятся в ЕС, должны выехать до 16 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный журнал ЕС.
Сообщается, что все компании по перевозке грузов, зарегистрированные в России и Беларуси, должны вывести свои фуры до 16 апреля. Новые фуры, в том числе те, которые следуют транзитом, уже не могут попасть на территорию ЕС.
Отметим, украинские активисты около месяца блокировали польско-белорусскую границу, чтобы предотвратить торговлю ЕС с Россией.
Напомним, накануне Евросоюз опубликовал новый пакет санкций против России. РБК-Украина расписало, кто в него попал.
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