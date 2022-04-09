UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС обязал фуры из России и Беларуси выехать до 16 апреля

Фото: российские и белорусские фуры должны покинуть ЕС (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Согласно новым санкциям Евросоюза, фурам из России и Беларуси запрещен въезд на территорию стран содружества. Те, которые еще находятся в ЕС, должны выехать до 16 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

Сообщается, что все компании по перевозке грузов, зарегистрированные в России и Беларуси, должны вывести свои фуры до 16 апреля. Новые фуры, в том числе те, которые следуют транзитом, уже не могут попасть на территорию ЕС.

Отметим, украинские активисты около месяца блокировали польско-белорусскую границу, чтобы предотвратить торговлю ЕС с Россией.

Напомним, накануне Евросоюз опубликовал новый пакет санкций против России. РБК-Украина расписало, кто в него попал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзСанкции против России