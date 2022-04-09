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ЄС зобов'язав фури з Росії та Білорусі виїхати до 16 квітня

Фото: російські та білоруські фури мають залишити ЄС (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Згідно з новими санкціями Євросоюзу, фурам з Росії та Білорусі заборонений в'їзд на територію країн співдружності. Ті, які ще знаходяться в ЄС, мають виїхати до 16 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний журнал ЄС.

Повідомляється, що всі компанії з перевезення вантажів, зареєстровані в Росії та Білорусі, мають вивести свої фури до 16 квітня. Нові фури, в тому числі ті, які слідують транзитом, вже не можуть потрапити на територію ЄС.

Зазначимо, українські активісти близько місяця блокували польсько-білоруський кордон, щоб запобігти торгівлі ЄС з Росією.

Нагадаємо, напередодні Євросоюз опублікував новий пакет санкцій проти Росії. РБК-Україна розписало, хто в нього потрапив.

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