ЄС зобов'язав фури з Росії та Білорусі виїхати до 16 квітня

Згідно з новими санкціями Євросоюзу, фурам з Росії та Білорусі заборонений в'їзд на територію країн співдружності. Ті, які ще знаходяться в ЄС, мають виїхати до 16 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний журнал ЄС .

Повідомляється, що всі компанії з перевезення вантажів, зареєстровані в Росії та Білорусі, мають вивести свої фури до 16 квітня. Нові фури, в тому числі ті, які слідують транзитом, вже не можуть потрапити на територію ЄС.

Зазначимо, українські активісти близько місяця блокували польсько-білоруський кордон, щоб запобігти торгівлі ЄС з Росією.