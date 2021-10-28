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ЕС обвинил Москву в использовании газа в качестве геополитического оружия против Молдовы

Автор: Александр Белоус

"Газпром" пытался оказать политическое давление на Молдову в газовом вопросе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после переговоров с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей в Брюсселе заявил о мерах поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Газ - это товар, который продается и покупается, он не должен быть геополитическим оружием", - сказал Боррель.

Он напомнил, что ЕС готов помочь Молдове, чтобы выйти из этого кризиса. "Первый пример этой поддержки - выделение 60 млн евро в качестве бюджетной поддержки, которые должны помочь властям Молдовы создать механизм поддержки самых незащищенных слоев, домохозяйств, которые столкнулись с этим кризисом в зимний период", - добавил Боррель.

Напомним, российский "Газпром" предложил Молдове скорректировать соглашение о свободной торговле с ЕС. В Кремле предложили отложить согласованные с Брюсселем реформы энергетического рынка в обмен на более дешевый газ для страны.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз столкнулся с чрезвычайной ситуацией резкого роста цен на газ и электроэнергию. По его словам это геополитическая проблема, которая требует скоординированного ответа ЕС.

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Молдова