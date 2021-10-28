RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ЄС звинуватив Москву у використанні газу в якості геополітичної зброї проти Молдови

Автор: Олександр Білоус

"Газпром" намагався чинити політичний тиск на Молдову в газовому питанні. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після переговорів з прем'єр-міністром Молдови Наталією Гаврилицею в Брюсселі заявив про заходи підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"Газ - це товар, який продається і купується, він не повинен бути геополітичною зброєю", - сказав Боррель.

Він нагадав, що ЄС готовий допомогти Молдові, щоб вийти з цієї кризи. "Перший приклад цієї підтримки-виділення 60 млн євро в якості бюджетної підтримки, які повинні допомогти владі Молдови створити механізм підтримки найбільш незахищених верств, домогосподарств, які зіткнулися з цією кризою в зимовий період", - додав Боррель.

Нагадаємо, російський "Газпром" запропонував Молдові скорегувати угоду про вільну торгівлю з ЄС. У Кремлі запропонували відкласти узгоджені з Брюсселем реформи енергетичного ринку в обмін на дешевший газ для країни.

Раніше Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз зіткнувся з надзвичайною ситуацією різкого зростання цін на газ і електроенергію. За його словами це геополітична проблема, яка вимагає скоординованої відповіді ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова