ЕС обвинил Москву в использовании газа в качестве геополитического оружия против Молдовы

"Газпром" пытался оказать политическое давление на Молдову в газовом вопросе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после переговоров с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей в Брюсселе заявил о мерах поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Газ - это товар, который продается и покупается, он не должен быть геополитическим оружием", - сказал Боррель.

Он напомнил, что ЕС готов помочь Молдове, чтобы выйти из этого кризиса. "Первый пример этой поддержки - выделение 60 млн евро в качестве бюджетной поддержки, которые должны помочь властям Молдовы создать механизм поддержки самых незащищенных слоев, домохозяйств, которые столкнулись с этим кризисом в зимний период", - добавил Боррель.