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ЄС звинуватив Москву у використанні газу в якості геополітичної зброї проти Молдови

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Україна, Четвер 28 жовтня 2021 16:53
ЄС звинуватив Москву у використанні газу в якості геополітичної зброї проти Молдови Фото: верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Газпром" намагався чинити політичний тиск на Молдову в газовому питанні. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після переговорів з прем'єр-міністром Молдови Наталією Гаврилицею в Брюсселі заявив про заходи підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"Газ - це товар, який продається і купується, він не повинен бути геополітичною зброєю", - сказав Боррель.

Він нагадав, що ЄС готовий допомогти Молдові, щоб вийти з цієї кризи. "Перший приклад цієї підтримки-виділення 60 млн євро в якості бюджетної підтримки, які повинні допомогти владі Молдови створити механізм підтримки найбільш незахищених верств, домогосподарств, які зіткнулися з цією кризою в зимовий період", - додав Боррель.

Нагадаємо, російський "Газпром" запропонував Молдові скорегувати угоду про вільну торгівлю з ЄС. У Кремлі запропонували відкласти узгоджені з Брюсселем реформи енергетичного ринку в обмін на дешевший газ для країни.

Раніше Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз зіткнувся з надзвичайною ситуацією різкого зростання цін на газ і електроенергію. За його словами це геополітична проблема, яка вимагає скоординованої відповіді ЄС.

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