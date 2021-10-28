ЄС звинуватив Москву у використанні газу в якості геополітичної зброї проти Молдови

"Газпром" намагався чинити політичний тиск на Молдову в газовому питанні. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після переговорів з прем'єр-міністром Молдови Наталією Гаврилицею в Брюсселі заявив про заходи підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"Газ - це товар, який продається і купується, він не повинен бути геополітичною зброєю", - сказав Боррель.

Він нагадав, що ЄС готовий допомогти Молдові, щоб вийти з цієї кризи. "Перший приклад цієї підтримки-виділення 60 млн євро в якості бюджетної підтримки, які повинні допомогти владі Молдови створити механізм підтримки найбільш незахищених верств, домогосподарств, які зіткнулися з цією кризою в зимовий період", - додав Боррель.