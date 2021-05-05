В ЕС обсуждают создание военных сил быстрого реагирования, - Reuters

По его словам, представители стран инициаторов создания сил быстрого военного реагирования договорились сформировать бригаду из 5 тысяч военнослужащих с соответствующим вооружением и техникой. Задача этого подразделения будет заключаться в оказании помощи демократическим иностранным правительствам, которые нуждаются в срочной помощи.

Окончательно это предложение министры обороны стран Евросоюза рассмотрят 6 мая на встрече, которая пройдет под председательством главы европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Ранее он упрекнул руководство ЕС в нежелании активно вмешиваться в конфликты за рубежом, особенно в таких несостоятельных странах как Ливия.

В число 14 стран, выступивших за создание сил быстрого военного реагирования, кроме Германии и Франции, вошли: Австрия, Бельгия, Кипр, Чехия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Словения и Испания.

Издание отмечает, что впервые создание сил быстрого военного реагирования в ЕС обсуждали в 1999 году. В 2007-м была создана боевая группа численностью около 1,5 тысячи человек для реагирования на кризисы, однако она никогда не использовалась. Теперь эта группа может составить основу этих сил.