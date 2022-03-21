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ЕС обсудит введение нефтяного эмбарго против России на этой неделе, - Reuters

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Брюссель, Понедельник 21 марта 2022 09:11
ЕС обсудит введение нефтяного эмбарго против России на этой неделе, - Reuters Фото: ЕС обсудит введение нефтяного эмбарго против России на этой неделе (flick.com/libereurope)
Автор: Валерия Полищук

Страны Евросоюза будут рассматривать вопрос о введении нефтяного эмбарго в отношении России, когда они соберутся на этой неделе на серию саммитов. В них также примет участие президент США Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы работаем над пятым раундом санкций, и предлагается много новых имен", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности, поскольку обсуждения не являются публичными.

Правительства стран ЕС обсудят этот вопрос среди министров иностранных дел в понедельник, прежде чем Байден прибудет в Брюссель в четверг для участия в саммитах с 30 союзниками по НАТО, а также ЕС и в формате Группы семи (G7), включая Японию.

Дипломаты сообщили Reuters, что страны Балтии, включая Литву, настаивают на введении эмбарго в качестве следующего логического шага, в то время как Германия предостерегает от слишком быстрых действий из-за уже высоких цен на энергоносители в Европе.

Кремль предупредил, что санкции ЕС против российской нефти могут побудить ее закрыть крупный газопровод в Европу. ЕС зависит от России на 40% в поставках газа.

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