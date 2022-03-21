ru ua
Пн, 21 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС обговорить введення нафтового ембарго проти Росії на цьому тижні, - Reuters

Новость на русском →
Брюссель, Понеділок 21 березня 2022 09:11
ЄС обговорить введення нафтового ембарго проти Росії на цьому тижні, - Reuters Фото: ЄС обговорить введення нафтового ембарго проти Росії на цьому тижні (flick.com/libereurope)
Автор: Валерія Поліщук

Країни Євросоюзу розглядатимуть питання про введення нафтового ембарго щодо Росії, коли вони зберуться на цьому тижні на серію самітів. У них також візьме участь президент США Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми працюємо над п'ятим раундом санкцій, і пропонується багато нових імен", - сказав високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності, оскільки обговорення не є публічними.

Уряди країн ЄС обговорять це питання серед міністрів закордонних справ у понеділок, перш ніж Байден прибуде до Брюсселя в четвер для участі в самітах з 30 союзниками по НАТО, а також ЄС і у форматі Групи семи (G7), включаючи Японію.

Дипломати повідомили Reuters, що країни Балтії, включаючи Литву, наполягають на введенні ембарго в якості наступного логічного кроку, в той час, як Німеччина застерігає від занадто швидких дій через вже високі ціни на енергоносії в Європі.

Кремль попередив, що санкції ЄС проти російської нафти можуть спонукати її закрити великий газопровід до Європи. ЄС залежить від Росії на 40% у поставках газу.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 26-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Нафта Санкції проти Росії Війна Росії проти України
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні