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ЄС обговорить у середу нові санкції проти РФ після звірств під Києвом, - FT

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Понеділок 04 квітня 2022 05:14
ЄС обговорить у середу нові санкції проти РФ після звірств під Києвом, - FT Фото: Євросоюз готує додаткові санкції проти РФ (naslovi.eu)
Автор: Володимир Костирін

Європейський союз готується ввести додаткові санкції проти Росії. Намір запустити нові обмежувальні заходи пов'язаний з повідомленнями про звірства військ РФ проти мирного населення після відступу з околиць столиці України Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Очікується, що посли ЄС обговорять новий санкційний пакет в середу, 6 квітня, розповів газеті дипломат, знайомий з планами.

Зазначається, що зобов'язання про більш суворі каральні заходи проти РФ послідувало за рішучим засудженням Заходом військових злочинів російських загарбників проти беззбройних українських мирних жителів в недавно звільнених районах навколо Києва, зокрема, в Бучі.

Майбутні заходи, запропоновані деякими державами-членами ЄС, включають:

  • більше індивідуальних санкцій,
  • заборона на використання російськими судами портів ЄС,
  • додаткові експортні обмеження та ембарго на постачання енергоносіїв (вугілля, нафта або газ).

Існуючі заходи ЄС включають:

  • заборона 7 російським банкам на доступ до глобальної платіжної мережі Swift,
  • блокування експорту ключових технологій до РФ, в тому числі для оборонного, енергетичного, телекомунікаційного та авіаційного секторів,
  • заборона російським авіакомпаніям на польоти у своєму повітряному просторі,
  • заморожування активів сотень російських олігархів і чиновників, включаючи керівника Кремля Володимира Путіна.

Раніше повідомлялося, що США на фоні вбивств окупантами мирних жителів у Бучі прискорено готує нові санкції проти РФ.

Нагадаємо, генпрокурор Ірина Венедиктова розповіла, що з районів звільненої від російських окупантів Київської області вивезли 410 тіл загиблих мирних жителів.

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