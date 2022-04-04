ЄС обговорить у середу нові санкції проти РФ після звірств під Києвом, - FT
Європейський союз готується ввести додаткові санкції проти Росії. Намір запустити нові обмежувальні заходи пов'язаний з повідомленнями про звірства військ РФ проти мирного населення після відступу з околиць столиці України Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Очікується, що посли ЄС обговорять новий санкційний пакет в середу, 6 квітня, розповів газеті дипломат, знайомий з планами.
Зазначається, що зобов'язання про більш суворі каральні заходи проти РФ послідувало за рішучим засудженням Заходом військових злочинів російських загарбників проти беззбройних українських мирних жителів в недавно звільнених районах навколо Києва, зокрема, в Бучі.
Майбутні заходи, запропоновані деякими державами-членами ЄС, включають:
- більше індивідуальних санкцій,
- заборона на використання російськими судами портів ЄС,
- додаткові експортні обмеження та ембарго на постачання енергоносіїв (вугілля, нафта або газ).
Існуючі заходи ЄС включають:
- заборона 7 російським банкам на доступ до глобальної платіжної мережі Swift,
- блокування експорту ключових технологій до РФ, в тому числі для оборонного, енергетичного, телекомунікаційного та авіаційного секторів,
- заборона російським авіакомпаніям на польоти у своєму повітряному просторі,
- заморожування активів сотень російських олігархів і чиновників, включаючи керівника Кремля Володимира Путіна.
Раніше повідомлялося, що США на фоні вбивств окупантами мирних жителів у Бучі прискорено готує нові санкції проти РФ.
Нагадаємо, генпрокурор Ірина Венедиктова розповіла, що з районів звільненої від російських окупантів Київської області вивезли 410 тіл загиблих мирних жителів.
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