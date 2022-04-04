ЄС обговорить у середу нові санкції проти РФ після звірств під Києвом, - FT

Європейський союз готується ввести додаткові санкції проти Росії. Намір запустити нові обмежувальні заходи пов'язаний з повідомленнями про звірства військ РФ проти мирного населення після відступу з околиць столиці України Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Очікується, що посли ЄС обговорять новий санкційний пакет в середу, 6 квітня, розповів газеті дипломат, знайомий з планами. Зазначається, що зобов'язання про більш суворі каральні заходи проти РФ послідувало за рішучим засудженням Заходом військових злочинів російських загарбників проти беззбройних українських мирних жителів в недавно звільнених районах навколо Києва, зокрема, в Бучі. Майбутні заходи, запропоновані деякими державами-членами ЄС, включають: більше індивідуальних санкцій,

заборона на використання російськими судами портів ЄС,

додаткові експортні обмеження та ембарго на постачання енергоносіїв (вугілля, нафта або газ). Існуючі заходи ЄС включають: заборона 7 російським банкам на доступ до глобальної платіжної мережі Swift,

блокування експорту ключових технологій до РФ, в тому числі для оборонного, енергетичного, телекомунікаційного та авіаційного секторів,

заборона російським авіакомпаніям на польоти у своєму повітряному просторі,

заморожування активів сотень російських олігархів і чиновників, включаючи керівника Кремля Володимира Путіна.